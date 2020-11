Il 26 novembre alle ore 17, per #TBQweb sulle pagine facebook del Teatro Biblioteca Quarticciolo, Palazzo delle Esposizioni e Sciami: la presentazione del libro Bill Viola. Testi e conversazioni 1976-2014 a cura di Valentina Valentini.

Discutono del libro con Valentina Valentini: Gabriella Caramore saggista, Valentino Catricalà studioso di media art, Riccardo Venturi storico dell’arte.

La raccolta di testi e conversazioni scritti e realizzate dall’artista americano dal 1976 al 2014, oltre a offrire una visione della videoarte fuori dai luoghi comuni, apre una prospettiva spazio-temporale che collega la storia dell’arte del Medioevo e del Rinascimento con quella delle avanguardie storiche e dell’arte contemporanea, le culture occidentali con quelle orientali, da una prospettiva interculturale. Bill Viola crede alla funzione pragmatica dell’arte, alla sua capacità di modificare le esistenze delle persone, come un rituale o un’immagine sacra.

Attraverso le conversazioni, con Raymond Bellour, Hans Belting, Lewis Hyde e altri, si dà la voce diretta dell’artista, una voce che manifesta il suo pensiero, ricostruisce il processo di lavoro, dichiara le fonti di ispirazione e le motivazioni: un pensiero che gode della fluidità dell’oralità e, nello stesso tempo, si dispiega in una struttura coerente sulla pagina.

Questo è il primo libro della casa editrice nata all’interno del network Sciami (sciami.com), che affianca tutte le altre attività di pubblicazione web, come Sciami|ricerche (webzine.sciami.com) e Nuovo teatro made in Italy dal 1963 (nuovoteatromadeinitaly.sciami.com).

Con #IncursioniArtisticheDiMutualità il programma di iniziative social del Teatro Biblioteca Quarticciolo si inserisce nel palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro Argentina – Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale.