Blackout nei servizi anagrafici, Roma Capitale individua la causa: “Ora soluzione definitiva”

Un blackout improvviso, venerdì 21 novembre, ha mandato in tilt per ore i servizi anagrafici e di stato civile di Roma Capitale.

Sportelli bloccati, operatori impossibilitati ad accedere ai sistemi, cittadini costretti a rimandare richieste e appuntamenti. Un disservizio pesante, soprattutto in un settore già messo alla prova dalle lunghe file degli ultimi mesi.

L’Assessorato alle Periferie e Servizi Delegati, guidato da Pino Battaglia, è però intervenuto immediatamente, mobilitando i tecnici per capire cosa fosse accaduto e garantire che non si ripeta.

Le verifiche hanno escluso un guasto al sistema dipartimentale SIPO, che – nonostante le difficoltà agli sportelli – è rimasto pienamente funzionante per tutta la durata del blackout.

Il problema è stato individuato altrove: nel sistema di identificazione, la “porta d’ingresso” che permette agli operatori, tramite credenziali dedicate, di accedere ai servizi e gestire le autorizzazioni.

A mandare tutto in blocco sarebbe stato un picco anomalo di richieste di autenticazione, molto superiore ai parametri previsti. Una sorta di “ingorgo digitale”, raro ma sufficiente a sovraccaricare il sistema e impedire temporaneamente qualsiasi accesso.

Una situazione simile, spiegano dagli uffici, si era già verificata nelle scorse settimane, ma senza le stesse evidenze tecniche che ora hanno permesso di circoscrivere il problema.

«L’analisi ha finalmente chiarito il meccanismo alla base del malfunzionamento – spiega l’assessore Battaglia –. Abbiamo ridefinito i parametri del sistema di identificazione affinché, anche in presenza di richieste anomale, non si verifichino più blocchi completi. In questo modo garantiremo continuità operativa agli ufficiali d’anagrafe e di stato civile».

Il sistema, intanto, è sotto monitoraggio costante per aumentarne l’affidabilità e adattarlo meglio al volume reale delle operazioni quotidiane.

