Blitz a Anzio: occupanti abusivi sgomberati da dieci appartamenti

Un’operazione fulminea, svoltasi nella zona di via Lago Maggiore (ad Anzio), nella giornata di martedì 11 febbraio. Dieci appartamenti, da tempo occupati abusivamente, sono stati finalmente liberati in un blitz congiunto delle forze dell’ordine, dando una risposta forte all’illegalità che da troppo tempo si annidava nel cuore della città.

Poliziotti, i carabinieri e la polizia locale hanno dato vita a un intervento deciso, restituendo giustizia agli legittimi proprietari.

Tre appartamenti sono stati immediatamente riaffidati ai vincitori delle aste immobiliari che, dopo mesi di attesa, hanno visto riconosciuto il loro diritto.

Ma non finisce qui: gli altri sette appartamenti, dopo la liberazione, sono stati restituiti all’Istituto Vendite Giudiziarie, pronto a procedere con gli adempimenti burocratici necessari per i legittimi assegnatari.

Le persone trovate all’interno degli appartamenti sono state identificate, e il loro futuro è ormai segnato: dovranno rispondere di occupazione abusiva davanti alla magistratura.

Incredibilmente, l’operazione si è svolta senza alcuna resistenza. Grazie a un’azione rapida e ben coordinata, le forze dell’ordine sono riuscite a portare a termine il blitz senza intoppi.

