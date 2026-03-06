Blitz a Campo de’ Fiori: sigilli a due depositi alimentari abusivi. Controlli a tappeto tra banchi e licenze

Il cuore storico della Capitale finisce sotto la lente delle forze dell’ordine. Ieri mattina un vasto dispositivo interforze ha passato al setaccio il mercato rionale di Campo de’ Fiori, uno dei luoghi simbolo del commercio romano e tappa quotidiana di migliaia di turisti.

Il bilancio dell’operazione parla di controlli a tappeto, sanzioni e due depositi alimentari abusivi chiusi immediatamente nei vicoli attorno alla piazza.

L’intervento, coordinato dai Arma dei Carabinieri insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale, rientra nel piano di monitoraggio delle aree più frequentate della città disposto dalla Prefettura per rafforzare legalità, sicurezza alimentare e decoro urbano.

Controlli a tappeto tra i banchi del mercato

Il dispositivo ha visto in campo i militari della Compagnia Roma Centro e della Stazione di Piazza Farnese, affiancati dagli specialisti del NAS – Nuclei Antisofisticazioni e Sanità e dagli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale.

Nel corso dell’operazione sono state ispezionate 18 attività commerciali tra i banchi dello storico mercato.

La maggior parte degli operatori è risultata in regola, ma per alcune attività sono emerse criticità rilevanti che hanno fatto scattare sanzioni e provvedimenti immediati.

I sigilli dei NAS: depositi senza autorizzazioni

Il provvedimento più pesante è arrivato dai Carabinieri del NAS, che hanno disposto la chiusura immediata di due depositi alimentari utilizzati per lo stoccaggio di prodotti destinati alla vendita.

I locali, situati in Vicolo delle Grotte e Vicolo del Giglio, risultavano privi delle necessarie autorizzazioni sanitarie.

Durante i controlli sono state inoltre riscontrate carenze igieniche e irregolarità nella conservazione degli alimenti, elementi che hanno fatto scattare i sigilli per tutelare la salute dei consumatori.

Suolo pubblico e concessioni sotto verifica

Parallelamente ai controlli sanitari, la Polizia Locale ha verificato il rispetto delle concessioni di suolo pubblico.

Gli agenti hanno accertato diverse occupazioni irregolari degli spazi, con banchi che superavano i limiti autorizzati, creando intralcio al passaggio e alterando l’assetto dell’area mercatale. Sono stati inoltre avviati ulteriori accertamenti sulla regolarità di alcune licenze commerciali.

L’obiettivo: tutela dei cittadini e dei turisti

Il blitz rientra in una strategia più ampia di controlli nelle zone a maggiore afflusso turistico della città.

L’obiettivo delle autorità è garantire che luoghi simbolo come il mercato di Campo de’ Fiori continuino a rappresentare una vetrina di qualità per Roma, senza essere compromessi da abusivismo o irregolarità.

