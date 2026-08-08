Blitz a Val Melaina tra degrado e lavoro nero: stangata da 40mila euro, sigilli a bar e minimarket

Un’azione a tutto campo per restituire decoro, sicurezza e rispetto delle regole al quartiere di Val Melaina.

Nelle ultime ore, le strade della periferia nord della Capitale sono state teatro di un massiccio dispositivo straordinario di controllo coordinato dalla Questura di Roma e diretto sul campo dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara.

L’operazione interforze ha visto schierati fianco a fianco la Sezione Operativa della Questura, i militari della Guardia di Finanza, i caschi bianchi del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale, gli ispettori della ASL Roma 1 e i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro.

Un blitz congiunto pensato per aggredire il territorio su più fronti: dal contrasto allo spaccio e alla criminalità di strada fino al setaccio amministrativo, igienico-sanitario e giuslavoristico dei locali della zona.

Identificazioni e controlli sui detenuti domiciliari

Nel corso delle attività di prevenzione, le pattuglie hanno identificato circa 100 persone lungo le principali vie del quartiere. Massima attenzione è stata dedicata anche alle verifiche sul rispetto delle prescrizioni giudiziarie: i poliziotti hanno controllato la posizione di 11 soggetti residenti in zona e sottoposti a misure cautelari, restrizioni o alternative alla detenzione.

Minimarket e bar nel mirino: lavoratori in nero e mancanza del DVR

I riflettori dell’Ispettorato e della Asl si sono poi accesi su cinque attività commerciali, tra esercizi di vicinato, bar e sale scommesse.

Se un bar e una sala giochi sono risultati in regola con le autorizzazioni, e per un primo minimarket è scattata una sola contestazione formale per omessa comunicazione di settore, le sanzioni più pesanti hanno travolto gli altri due locali controllati:

Un bar del quartiere: è stato raggiunto da un doppio provvedimento di sospensione dell’attività, il primo con effetto immediato emesso dai tecnici della ASL Roma 1 per carenze igienico-sanitarie, il secondo disposto con efficacia differita dall’Ispettorato del Lavoro.

Un secondo minimarket: è stato sanzionato con la sospensione immediata dell’esercizio dopo che gli ispettori hanno sorpreso al banco un dipendente “in nero”, privo di qualsiasi contratto di lavoro.

Il titolare è risultato inoltre sprovvisto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il totale delle sanzioni pecuniarie staccate nel corso dei controlli sfiora una cifra complessiva di 40.000 euro.

Decoro urbano: strade ripulite in collaborazione con Ama

Accanto alle verifiche amministrative e giudiziarie, l’intervento si è esteso anche al ripristino del decoro degli spazi pubblici.

Grazie al supporto straordinario delle squadre aziendali di AMA, gli operatori hanno rimosso dalle strade e dai marciapiedi di Val Melaina ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati, bonificando l’area da cocci e frammenti di bottiglie di vetro infrante per restituire maggiore vivibilità e decoro ai residenti

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