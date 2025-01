Blitz al Quarticciolo: armi, droga e occupazioni abusive nel mirino della Polizia

Nel quartiere del Quarticciolo, zona est di Roma, le forze dell’ordine hanno compiuto un ennesimo blitz contro il crimine, con un’azione che ha colpito diversi settori della vita del quartiere: dalla droga alle armi, fino alle occupazioni abusive.

Questo pomeriggio, ancora una volta, la Polizia di Stato ha intensificato il presidio del territorio, proseguendo la sua strategia di sicurezza voluta dal Questore di Roma.

L’operazione ha visto impegnati il V Distretto di P.S. Prenestino, la Squadra Mobile, la Polizia Scientifica, la Polizia Amministrativa e il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile.

Il blitz ha avuto un’impronta precisa: agire in modo tempestivo e a sorpresa. I risultati non si sono fatti attendere.

Tutto è iniziato quando un uomo, avvistato dagli agenti della Squadra Mobile, ha cercato di fuggire sui tetti dei palazzi del Quarticciolo.

Nonostante il tentativo di evasione, è stato fermato e successivamente è stata perquisita la borsa che si era gettato via.

Dentro sono stati trovati due revolver e circa 100 colpi di munizionamento, segno evidente di un’attività illecita sul territorio.

Nello stesso blitz, è stato arrestato uno spacciatore della zona, colto in flagrante mentre vendeva droga. A seguito della perquisizione, sono state sequestrate 120 dosi di crack e 570 euro in contante, il provento dell’attività illecita.

Anche questa volta, la reazione dei residenti del quartiere non è mancata, ma grazie alla pronta reazione delle forze dell’ordine non sono emersi ulteriori disordini.

L’azione della Polizia non si è fermata all’arresto del pusher. Gli agenti hanno infatti proceduto a controllare i clienti rimasti in attesa dell’uomo arrestato, smantellando così una parte dell’organizzazione che operava nel quartiere.

Inoltre, sono stati restituiti all’Ater tre locali che erano stati utilizzati come depositi abusivi, sottraendo ai rispettivi occupanti beni destinati ad altre finalità.

Ma i controlli non si sono limitati alla lotta contro la criminalità. I poliziotti hanno esteso l’operazione anche a numerosi locali commerciali della zona. In uno di questi, un bar, sono state riscontrate irregolarità amministrative e gravi violazioni delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Al titolare dell’esercizio sono state comminate sanzioni per circa 20.000 euro, mentre la Divisione Polizia Amministrativa sta valutando la possibile sospensione della licenza del locale.

Oltre agli arresti e alle sanzioni, sono stati fermati sette cittadini di origine extracomunitaria, che sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione.

I controlli in corso stabiliranno la loro posizione giuridica, con la possibilità di collocarli nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) dislocati sul territorio nazionale.

Questa operazione fa parte di un impegno continuo delle forze dell’ordine, con la ferma volontà di rilanciare la sicurezza e la vivibilità delle periferie romane.

