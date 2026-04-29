Blitz al Viadotto Saragat: rimosse baraccopoli e batterie auto

Intervento congiunto nella giornata di ieri 28 aprile nelle aree verdi adiacenti al Viadotto Saragat, dove le forze dell’ordine sono intervenute per il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro in una zona interessata dalla presenza di un insediamento abusivo.

L’operazione ha visto impegnati gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con la Polizia di Stato – Commissariato Fidene-Serpentara – oltre alla Sala Operativa Sociale e al personale di AMA Roma.

L’area e i controlli

L’intervento ha interessato un tratto di circa 300 metri di verde pubblico, dove sono state riscontrate condizioni di degrado legate alla presenza stabile di alcune persone e materiali di fortuna.

Gli operatori hanno proceduto all’identificazione di tre uomini, cittadini di nazionalità rumena, di età compresa tra i 30 e i 51 anni.

Per loro è scattata la denuncia per occupazione abusiva. Le persone coinvolte, secondo quanto riferito, hanno rifiutato le soluzioni di assistenza alloggiativa proposte dalla Sala Operativa Sociale.

Bonifica e rimozione dei rifiuti

A seguire è scattata la fase di bonifica dell’area, affidata agli operatori AMA, che hanno rimosso circa 30 metri cubi di rifiuti, utilizzando otto furgoni per il trasporto del materiale.

Tra i rifiuti recuperati figurano giacigli di fortuna, bombole, gruppi elettrogeni, piani di cottura artigianali, batterie per auto e altro materiale ingombrante accumulato nell’area.

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