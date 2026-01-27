Blitz all’Aurelio: i Carabinieri blindano Cornelia e Pineta Sacchetti

Servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Aurelio, con particolare attenzione alla zona di Cornelia, da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del degrado urbano, è stata condotta con il supporto della Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma e della CIO dell’8° Reggimento “Lazio”, nell’ambito delle linee strategiche definite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dell’attività sono state identificate 70 persone e controllati 38 veicoli, con l’elevazione di numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Il bilancio complessivo è di quattro arresti e tre persone denunciate a piede libero.

Droga e spaccio: quattro arresti

Tra gli arrestati figura un 58enne romano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L’uomo è stato fermato presso un distributore di carburanti in via di Boccea e trovato in possesso di 15 grammi di cocaina suddivisi in dosi, oltre a 595 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

In manette anche un 47enne romano, già sottoposto all’obbligo di presentazione presso la Stazione Carabinieri di Settecamini. L’uomo è stato fermato in via Mario Borsa subito dopo aver ceduto alcune dosi di cocaina a un 45enne di Fiumicino, segnalato alla Prefettura come assuntore.

Addosso all’arrestato sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 32 grammi di cocaina.

Altri due arresti hanno riguardato un 38enne egiziano e un 38enne tunisino, entrambi senza fissa dimora, sorpresi all’interno del parco di Pineta Sacchetti mentre cedevano dosi di hashish a un 51enne di nazionalità ungherese, anche lui segnalato alla Prefettura come assuntore.

Furti e ricettazione: le denunce

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato un 67enne cubano e un 42enne colombiano, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi mentre tentavano di rubare all’interno di un’auto in sosta in via della Magliana Nuova.

Denunciato anche un 31enne della Repubblica Ceca, senza fissa dimora, fermato in via della Stazione Aurelia e trovato in possesso di alcolici rubati poco prima da un esercizio commerciale di via Paolo II.

Segnalazioni e sanzioni

Durante l’operazione sono stati inoltre segnalati alla Prefettura quattro giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.

I militari hanno anche elevato sanzioni amministrative per violazioni al regolamento di polizia urbana e disposto l’ordine di allontanamento nei confronti di un 45enne del Bangladesh.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.