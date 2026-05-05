Blitz all’ombra dell’A24: sgomberato insediamento abusivo in viale della Serenissima

Un’operazione congiunta per restituire decoro a un’area verde strategica e fermare il degrado a ridosso delle grandi arterie stradali. Questa mattina, gli agenti del Gruppo SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale sono intervenuti in viale della Serenissima, a pochi metri dal tratto urbano dell’autostrada A24 Roma–L’Aquila, per smantellare un accampamento abusivo segnalato dai residenti.

L’intervento e le denunce

L’area in questione, un’ampia zona verde di proprietà di Ferrovie dello Stato ma in concessione alla Città Metropolitana, era diventata da tempo rifugio per insediamenti di fortuna.

Durante il blitz, i caschi bianchi hanno individuato e identificato tre cittadini di nazionalità romena (due uomini di 21 e 52 anni e una donna di 48). Per tutti è scattata la denuncia a piede libero per invasione di terreno pubblico.

Poco distante, nascosto all’interno di un manufatto fatiscente, è stato rintracciato un quarto uomo, un 33enne maliano. Risultato sprovvisto di documenti, l’uomo è stato accompagnato negli uffici di fotosegnalamento per le procedure di identificazione e successivamente denunciato.

Area riconsegnata per la bonifica

L’operazione dello SPE non si è limitata allo sgombero. Una volta messi in sicurezza i luoghi, gli agenti hanno ufficialmente riconsegnato il terreno alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

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