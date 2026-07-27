Blitz anti-degrado al Fosso di Sant’Agnese: sgomberato insediamento abusivo vicino ai binari. Tre denunce e mezzo sequestrato

Un’azione coordinata per strappare un’altra porzione di territorio al degrado e ripristinare il decoro lungo l’asse ferroviario e le aree verdi del quadrante nord-est della Capitale.

Nella giornata di sabato 25 luglio, le forze dell’ordine e i servizi operativi comunali hanno portato a termine una vasta operazione di bonifica nell’area del Fosso di Sant’Agnese, all’interno del III Municipio.

Il blitz ha visto scendere in campo in maniera sinergica gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (III Gruppo Nomentano con il Reparto specializzato NAE – Nucleo Assistenza Emarginati), il personale della Polizia di Stato, della Polizia Ferroviaria (Polfer), i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e le squadre operative di Ama.

L’intervento si è articolato su tre obiettivi strategici del quartiere: la fascia adiacente alla linea ferrata, la pista ciclabile lungo l’Aniene e il piazzale di sosta della Stazione Nomentana.

La mappa delle bonifiche: dal “canneto” alla Stazione Nomentana

Le operazioni sono scattate a ridosso dell’infrastruttura ferroviaria, dove le pattuglie hanno individuato tendopoli improvvisate, giacigli e un accumulo incontrollato di spazzatura privo al momento di occupanti.

Successivamente, gli operatori si sono spostati nella zona del cosiddetto “canneto”, lungo il tracciato della pista ciclabile che costeggia il fiume Aniene, provvedendo alla perimetrazione e al recupero di masserizie, suppellettili ed immondizia abbandonate tra la vegetazione.

I controlli sono infine arrivati al parcheggio di via Val d’Arno, a ridosso dello scalo ferroviario Nomentana, dove è stata riscontrata la presenza di diversi materassi e discariche a cielo aperto.

Tre denunciati per occupazione abusiva e furgone fuorilegge

Proprio nell’area di sosta di via Val d’Arno si sono concentrate le verifiche sulle persone presenti:

I provvedimenti penali: gli agenti hanno identificato tre cittadini stranieri, che sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di occupazione abusiva di area pubblica;

Il sequestro del mezzo: durante gli accertamenti è stato controllato anche un autocarro nella disponibilità degli occupanti. Il veicolo, privo dei requisiti di legge previsti per la circolazione su strada, è stato sanzionato e sottoposto a sequestro amministrativo.

Al termine del blitz, le squadre d’intervento di Ama hanno completato le operazioni di bonifica profonda rimuovendo quintali di rifiuti con l’ausilio di quattro mezzi speciali, mentre il personale di RFI ha provveduto a saldare e ripristinare le recinzioni di protezione a ridosso dei binari per impedire nuovi accessi non autorizzati.

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