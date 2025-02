Blitz anti-droga a Ostia Levante: due arresti, sequestrati cocaina e mezzo milione di euro

Un appartamento trasformato in centrale dello spaccio, centinaia di dosi di cocaina pronte per la vendita e un tesoro nascosto tra contanti e orologi di lusso.

È questo lo scenario che si sono trovati davanti i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Roma Ostia durante un’operazione fulminea, condotta in sinergia con la Procura della Repubblica di Roma, per stroncare il traffico di stupefacenti sul litorale.

Due uomini, di 34 e 38 anni, volti già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati al narcotraffico, sono finiti in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno portato gli investigatori a localizzare un appartamento a Ostia Levante, utilizzato come base operativa per il confezionamento e la distribuzione della droga.

Il blitz ha portato alla scoperta di oltre 500 dosi di cocaina, già pronte per essere smerciate sulle piazze locali, 21.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e un vero e proprio kit del perfetto spacciatore: bilancini di precisione, bustine di plastica e una macchina per il sottovuoto per il confezionamento della merce.

Ma non è tutto. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato orologi di lusso e carte prepagate per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro, su cui sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. Un bottino che lascia ipotizzare legami con un traffico ben più ampio e organizzato.

I due arrestati sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

