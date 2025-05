Blitz anti-droga a Quarticciolo e Centocelle: sei arresti, droga e armi tra i lotti popolari

Quarticciolo e Centocelle ancora una volta al centro della lotta al traffico di droga.

In un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, supportati dalle unità cinofile di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato una maxi-operazione antidroga tra i lotti popolari della periferia est romana.

Un’azione coordinata e strategica, sviluppata secondo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio è imponente: sei persone arrestate in flagranza di reato, tra cui una donna trovata in possesso di armi e quasi un chilo di droga, e un totale di oltre 560 dosi di stupefacenti sequestrate.

Durante i pattugliamenti nei pressi del Quarticciolo, i militari hanno sorpreso due uomini, un cittadino del Gambia e uno egiziano, mentre cercavano di nascondere alcune dosi di crack e cocaina in un cestino. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 16 dosi di crack e 15 di cocaina.

Sempre nella stessa zona, un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo essere stato colto nell’atto di cedere droga prelevata da un nascondiglio artigianale nel terreno. I militari hanno recuperato 18 dosi di cocaina.

Poco dopo, un cittadino del Bangladesh è stato bloccato mentre vendeva cocaina in strada: la perquisizione personale ha portato al sequestro di altre 5 dosi e 30 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio.

Il colpo più rilevante però è stato messo a segno nel quartiere Centocelle, dove una donna è finita in manette dopo una perquisizione domiciliare.

All’interno della sua abitazione, i Carabinieri hanno trovato un vero e proprio mini arsenale e un ingente quantitativo di droga: quasi un chilo di cocaina e crack, 85 grammi di sostanze da taglio, una pistola lanciarazzi, due pistole ad avancarica, 3 munizioni e 5.700 euro in contanti.

Nel complesso, i militari hanno sequestrato nei due quartieri:

441 dosi di crack

106 dosi di cocaina

15 dosi di hashish

Tutte confezionate e pronte per essere smerciate nelle piazze di spaccio della Capitale.

Le attività di controllo si sono estese anche alla circolazione stradale, con multe per un totale di 3.400 euro e la segnalazione di due giovani al Prefetto come assuntori.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per risalire ai vertici delle organizzazioni criminali attive sul territorio.

