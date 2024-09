Blitz antidroga a Roma: 7 arresti e sequestro di considerevoli quantità di stupefacenti

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha arrestato sette persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno messo a segno una serie di operazioni decisive, incentrate sulla prevenzione e repressione dei reati legati alla droga.

Il Commissariato Porta Pia ha arrestato un 23enne tunisino e un 19enne italiano sorpresi in flagrante mentre cedevano cocaina. Durante un controllo dell’auto noleggiata dal 23enne, sono stati trovati 34 involucri di cocaina per un totale di 21 grammi.

Ulteriori perquisizioni hanno rivelato circa 290 grammi di hashish e cocaina nell’abitazione del 21enne.

Nel quartiere Marco Simone, gli agenti del Commissariato Esquilino hanno bloccato un 48enne italiano mentre riceveva un ingente quantitativo di cocaina da una donna di 41 anni.

I due sono stati trovati con 30 involucri di cocaina per circa 10 grammi e, successivamente, 562 involucri contenenti 200 grammi di cocaina sono stati scoperti nell’abitazione della donna, nascosti tra mobili e vestiti.

Il X Distretto Lido di Roma ha visto due operazioni separate:

nel primo intervento, un 25enne italiano è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto dieci piante di marijuana in un terreno abbandonato.

Nel secondo, due italiani di 43 e 45 anni sono stati arrestati per spaccio dopo essere stati sorpresi mentre scambiavano droga in un appartamento. Sequestrati circa 28 grammi di sostanza stupefacente e oltre 500 euro in contanti.

Le operazioni hanno dimostrato l’impegno incessante delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga, con risultati significativi nel contrastare le reti di spaccio nella capitale.

