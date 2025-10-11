Blitz antidroga a Roma: otto arresti e sequestri di cocaina, crack e hashish in tutta la città

Una rete di spaccio diffusa in diversi quartieri della Capitale è finita nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, che, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno arrestato otto persone nel corso di una serie di mirati controlli antidroga.

Le operazioni, condotte in varie zone di Roma, hanno portato al sequestro di cocaina, crack e hashish, oltre a denaro contante, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Un bilancio che conferma l’impegno dell’Arma nel contrastare il microspaccio che alimenta il mercato della droga in città.

A via Aurelia, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Galeria hanno fermato un 29enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, trovato con tre dosi di cocaina, due bilancini e 545 euro in contanti. La perquisizione in casa ha permesso di scoprire un ulteriore grammo di cocaina.

A Piazza Dante, i militari del Nucleo Operativo hanno arrestato un 27enne venezuelano, sorvegliato speciale, che custodiva in casa 55 grammi di hashish nascosti in un barattolo, insieme al materiale per il confezionamento.

Nei pressi della metro Battistini, un 22enne egiziano senza fissa dimora è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente polacco. Addosso aveva anche 3 grammi di hashish.

A Montesacro, un 32enne romano è stato notato dai Carabinieri mentre vendeva droga a bordo di un’auto a noleggio: sequestrati 7,3 grammi di cocaina, 13,4 grammi di crack e 215 euro in contanti.

Stessa sorte per un 25enne albanese, con precedenti, bloccato dai militari della Stazione Roma Ottavia con 6 involucri di cocaina nascosti in auto.

A Tor Vergata, un 37enne romano, anche lui con precedenti, è stato trovato con 6,5 grammi di cocaina divisi in 11 dosi e 6,65 grammi di crack.

In via Tor Tre Teste, i Carabinieri della Stazione Alessandrina hanno fermato un 35enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con cinque dosi di cocaina pronte per la vendita.

Infine, in via De Nobili, alla Garbatella, un 40enne romano è stato trovato con 1 grammo di hashish.

La perquisizione domiciliare ha rivelato una vera e propria “mini base” dello spaccio, con altri 30 grammi di cocaina, 41 di hashish e un bilancino di precisione.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

