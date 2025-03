Blitz dei Carabinieri a Casal Monastero: arresti, droga e allacci abusivi

Una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli ha scosso la tranquillità di Casal Monastero, con un blitz mirato al contrasto dell’illegalità diffusa, dalle occupazioni abusive agli allacci clandestini alle reti di fornitura di acqua, luce e gas.

Droga in casa: due arresti

Durante le perquisizioni, i militari hanno fatto una scoperta inquietante: in un’abitazione, un 28enne e un minorenne di 16 anni nascondevano 1,5 kg di hashish, suddivisi in 29 panetti.

Un quantitativo ingente che lascia presupporre un’attività di spaccio ben organizzata. I due sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Acqua e gas rubati: quattro denunciati

Nel corso dei controlli, condotti in sinergia con il personale delle società di fornitura idrica, elettrica e del gas, nonché con l’Ater, i Carabinieri hanno denunciato quattro persone per furto aggravato: tre per essersi allacciate abusivamente alla rete idrica e una per aver sottratto sia acqua che gas.

Task force contro il degrado e l’illegalità

L’operazione ha visto il controllo di 78 persone e 27 veicoli, nell’ambito di un piano più ampio voluto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare fenomeni di abusivismo, degrado urbano e reati predatori.

Un’azione mirata a riportare sicurezza e legalità in un’area spesso al centro di episodi di criminalità diffusa.

