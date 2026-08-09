Blitz dei Carabinieri a Santa Palomba: centrale dello spaccio in una casa popolare occupata, un arresto e una denuncia

Un maxi controllo ad alto impatto per passare al setaccio uno dei complessi residenziali più complessi del quadrante.

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno messo in atto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del quartiere Santa Palomba, concentrando le verifiche negli stabili di via dei Papiri.

L’operazione, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa, del degrado urbano e del traffico di sostanze stupefacenti, ha visto la partecipazione coordinata dei reparti speciali dell’Arma: sul posto sono intervenute le unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria e gli uomini delle Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.), specializzate nell’affrontare situazioni d’emergenza e contesti operativi ad alto rischio.

La centrale della droga nella casa ERP del Comune

Il bilancio più significativo dell’attività riguarda l’arresto di un 60esimo italiano, volto già noto alle forze dell’ordine, finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno accertato che l’uomo occupava abusivamente un appartamento di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Roma, trasformando l’immobile in una vera e propria base logistica per il pusher di quartiere.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare – facilitata dal fiuto dei cani antidroga – i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro:

Cocaina e Hashish: 30 grammi di cocaina già frazionata in dosi e 25 grammi di hashish;

Attrezzatura per il confezionamento: sostanza da taglio, un bilancino di precisione elettronico e vario materiale plastico per preparare le bustine da destinare alla piazza di spaccio.

Il 60enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Occupazioni abusive e stangata alle auto “fantasma”

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno stretto le maglie dei controlli sugli alloggi occupati senza titolo. A finire nei guai è stata anche una donna bosniaca di 59 anni, denunciata a piede libero per l’occupazione abusiva di un secondo appartamento situato sempre nella stessa palazzina di via dei Papiri.

Infine, l’attenzione degli operanti si è trasferita lungo la rete viaria e nei cortili del quartiere per il ripristino del decoro urbano.

Durante i posti di controllo e le verifiche sui veicoli in sosta, sono state elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada: in particolare, tre sanzioni amministrative hanno colpito altrettanti proprietari di autovetture lasciate in totale stato di abbandono e risultate del tutto sprovviste della copertura assicurativa RCA obbligatoria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza