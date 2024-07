Blitz della Polizia contro lo spaccio a Roma, 3 arresti e 5,3 kg di droga sequestrati

Tre persone sono finite in manette nelle ultime ore a Roma in diverse operazioni di polizia contro lo spaccio di stupefacenti. Sequestrati in totale 5,3 kg di droga, tra cocaina e hashish, e denaro contante.

Un 18enne è stato arrestato al Lido di Roma con 2,86 grammi di cocaina e 1.375 euro in contanti. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre cercava di nascondere la droga in bagno durante l’esecuzione di una misura cautelare.

Un 40enne è stato arrestato a Trastevere con 30 grammi di cocaina. L’uomo è stato fermato durante un controllo del suo veicolo e la droga è stata trovata durante una perquisizione personale.

Un 49enne è stato arrestato all’uscita dell’autostrada A1 con 5 kg di droga. I poliziotti, già a conoscenza della sua attività di spaccio, lo hanno fermato e lui ha spontaneamente consegnato la droga.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti su richiesta della Procura della Repubblica.

