Blitz della Polizia Municipale in via Roberto Lepetit

Dalla mattina di ieri, 31 marzo 2021, fino alle 20,30 circa, l’intera via Roberto Lepetit è stata interessata dall’intervento della Polizia Municipale, intervenuta in forze, per sanzionare i veicoli parcheggiati nei lati della strada con i divieti di sosta.

È la prima volta, in quarant’anni, che i residenti hanno assistito ad una operazione di questo tipo. Molti sono riusciti a spostare il proprio veicolo ma i più si sono ritrovati la multa sul parabrezza.

Nessun avviso, ne l’apposito fischietto è stato utilizzato per richiamare l’attenzione degli abitanti a rimuovere la propria auto dai tratti con divieto di sosta. Non si è salvata neanche un auto che esponeva il contrassegno disabili; il proprietario, avvisato da un vicino, è arrivato, con il tempo a lui consentito, tardi per evitare la multa.

Servizio per il cittadino, educazione al rispetto del codice della strada ieri in via Roberto Lepetit i residenti non l’hanno visto.