Sgomberi di alloggi occupati, lotta allo spaccio e controlli a tappeto nelle attività commerciali: è il bilancio dell’operazione condotta nelle ultime ore dagli agenti del Distretto di Pubblica Sicurezza Casilino nel quadrante orientale di Roma.

Il dispositivo, diretto dal vertice dell’ufficio territoriale della Questura, si è aperto in via dell’Archeologia con l’accesso a un immobile di edilizia popolare occupato senza titolo: dentro l’appartamento è stato trovato un cittadino extracomunitario irregolare, trasferito all’Ufficio Immigrazione per le procedure di legge, mentre l’abitazione è stata sgomberata e riconsegnata all’ente proprietario.

La seconda fase ha puntato sul mercato della droga nella stessa via dell’Archeologia, dove gli investigatori del Distretto hanno pedinato e bloccato uno spacciatore sorpreso a cedere stupefacenti ai clienti, sequestrando 44 dosi di cocaina.

A questo arresto si sono aggiunti altri nove fermi effettuati dalle Volanti e dagli uomini del Distretto Casilino in sei diversi episodi legati alla droga nella medesima area, fino all’arresto in via dell’Archeologia di un ragazzo di 23 anni chiamato a scontare una condanna a sei anni e sei mesi di reclusione.

Impianti elettrici fuori norma, lavoratori irregolari e carenze igieniche: stop a un alimentari e a un bar-panificio

Il piano di controllo ha investito anche il tessuto commerciale tra Tor Vergata e Torre Maura, concludendosi con 14 irregolarità contestate e oltre 30.000 euro di multe.

A Tor Vergata gli agenti hanno disposto la chiusura immediata e la sospensione della licenza per un minimarket alimentare gestito da cittadini stranieri a causa di gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro legate a un impianto elettrico seriamente compromesso.

Lo stesso provvedimento sospensivo ha colpito un bar con forno sempre a Tor Vergata, dove lavoravano due dipendenti privi di regolare contratto e di tutele sanitarie, accanto a uscite d’emergenza bloccate, un impianto elettrico pericoloso e gravi carenze igienico-sanitarie. Analoghe violazioni igieniche sono state infine sanzionate in una pizzeria di Torre Maura.

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