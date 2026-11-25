Oltre ventiduemila confezioni di cartine e filtri per sigarette vendute senza autorizzazione e più di duemilacinquecento articoli con marchi di moda contraffatti.

È il bilancio dei controlli condotti dai militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma in alcuni esercizi commerciali tra Lido di Ostia e Casal Bernocchi, nell’ambito del piano di vigilanza economica condiviso nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su indicazione del Prefetto.

All’interno dei negozi ispezionati i finanzieri hanno sequestrato 2.514 oggetti falsi — tra giocattoli, carte da gioco e portachiavi con i segni distintivi di note maison — e scoperto una rete parallela di distribuzione di accessori da fumo composta da 22.460 pacchetti tra cartine e filtri «Ocb» e «Rizla».

La privativa dei Monopoli a tutela di fisco e sicurezza e i provvedimenti sui due titolari

La normativa doganale riserva infatti la vendita di questa tipologia di prodotti esclusivamente alle tabaccherie e ai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), così da assicurare la tracciabilità fiscale della filiera e il rispetto dei requisiti europei di fabbricazione e sicurezza merceologica.

I due gestori dei punti vendita, un cittadino cinese e uno marocchino, sono stati deferiti alla Procura capitolina per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione; oltre alle sanzioni amministrative per il commercio abusivo di generi di monopolio, la Guardia di Finanza ha trasmesso gli atti al Comune e all’Adm per le verifiche sulla prosecuzione delle licenze.

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