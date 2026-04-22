Blitz delle forze dell’ordine a via Ottolenghi: sventato rave party nell’area esterna di un casolare abbandonato

Una segnalazione arrivata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine nella zona di via Ottolenghi, dove si sospettava l’organizzazione di un rave party.

Intorno alle 15:30, Carabinieri e Polizia di Stato sono intervenuti rapidamente sotto il coordinamento del XII Distretto Monteverde. Una volta sul posto, gli agenti hanno individuato un gruppo di circa venti persone radunate nell’area esterna di un casolare abbandonato.

Il gruppo si trovava nei pressi di una tenda già allestita, mentre all’interno di uno dei veicoli utilizzati per raggiungere il sito è stato rinvenuto un impianto per la diffusione musicale, elemento che ha rafforzato i sospetti sull’organizzazione di un evento non autorizzato.

Tutti i presenti sono stati identificati. Al termine delle verifiche, tre persone sono state accompagnate negli uffici di polizia: tra queste, due minorenni, per i quali sono state avviate le procedure di riaffido ai genitori.

Il terzo soggetto, privo di documenti, sarà sottoposto a fotosegnalamento da parte della polizia scientifica per accertarne l’identità.

Nel corso dei controlli, a uno dei minori è stato inoltre trovato un modesto quantitativo di sostanza ritenuta presumibilmente stupefacente, che verrà sottoposta a sequestro.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la natura dell’evento e verificare eventuali responsabilità.

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