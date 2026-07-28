Blitz e inseguimenti a Roma: 11 arresti per furti, rapine improprie e allacci abusivi alla rete elettrica

Un’offensiva ad ampio raggio contro la microcriminalità e i reati predatori in tutta la Capitale.

È il bilancio delle ultime operazioni condotte dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno portato complessivamente all’arresto di undici persone.

Le attività di prevenzione e repressione hanno riguardato intrusioni in appartamenti, furti nei negozi degenerati in aggressioni, spaccate ai danni di attività commerciali ed evasioni della fornitura elettrica.

Borghesiana: sorpreso in giardino, scatta la lite con proprietario e vicino

Il primo intervento ha preso avvio nel quartiere Borghesiana, dove un 24enne di origini moldave si è introdotto in una villetta passando per il cortile esterno.

Sorpreso nel sonno dal proprietario di casa, l’intruso ha ingaggiato una violenta colluttazione per guadagnarsi la fuga.

Decisivo l’intervento di un vicino di casa che, attirato dai rumori, ha aiutato la vittima a trattenere il giovane fino all’arrivo repentino degli agenti delle Volanti. Per il 24enne sono scattate le manette con l’accusa di tentata rapina in abitazione.

La scia di rapine improprie nei centri commerciali e nei negozi

Particolarmente intenso il fronte della sicurezza negli esercizi commerciali, dove diversi tentativi di furto si sono trasformati in violente rapine improprie:

Romanina: tre cittadini peruviani hanno rubato diversi capi d’abbigliamento e, per assicurarsi la fuga, hanno scagliato una bottiglia di vetro contro l’addetto alla vigilanza. Sono stati rintracciati e bloccati poco distante dagli agenti del Commissariato Romanina;

San Paolo: due uomini sorpresi a rubare hanno strattonato e spintonato le guardie giurate per farsi strada. Durante la fuga a piedi hanno abbandonato sia la refurtiva che i propri cellulari, prima di essere ammanettati dalle Volanti;

Quartiere Trieste: un 49enne napoletano ha rubato della merce in un negozio e ha colpito con una stampella una dipendente che cercava di fermarlo. L’uomo è stato individuato e arrestato dagli agenti del Commissariato Villa Glori mentre tentava di dileguarsi a bordo di un autobus di linea;

Centro Storico e Tor Sapienza: due distinti blitz dei poliziotti del Distretto Trevi-Campo Marzio e delle Volanti hanno portato all’arresto di un 40enne romeno e di un altro malvivente che avevano schermato borse e rimosso le placche antitaccheggio dai vestiti.

Spaccata all’edicola della Magliana e l’allaccio abusivo in centro

Gli ultimi due episodi confermano la capillarità delle verifiche svolte dagli investigatori sul territorio capitolino.

In via della Magliana, due malviventi hanno forzato la serranda di un’edicola svuotando il fondo cassa. L’inseguimento a piedi tra le vie del quartiere ha permesso ai poliziotti di bloccare uno dei due fuggitivi.

Infine, nel Centro Storico, gli agenti hanno perquisito un immobile che continuava ad avere la luce accesa nonostante la cessazione del contratto di fornitura.

Gli accertamenti tecnici eseguiti con i tecnici dell’ente erogatore hanno confermato la manomissione del contatore e un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica: per una cittadina colombiana è scattato l’arresto.

Tutti gli undici arresti eseguiti dalla Polizia di Stato sono stati formalmente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

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