Blitz nei centri massaggi a Roma: chiuse due attività per gravi irregolarità sul lavoro

Controlli a tappeto nei centri massaggi di Roma. I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, insieme al Gruppo Tutela Lavoro e alla Polizia Locale di Roma Capitale, hanno passato al setaccio alcune attività, in particolare due centri massaggi tailandesi, per verificare il rispetto delle normative su salute, sicurezza e regolarità amministrativa.

Il risultato? Due centri chiusi e due titolari denunciati. Le verifiche hanno fatto emergere gravi violazioni: mancava il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fondamentale per la tutela dei lavoratori.

Inoltre, in un caso l’attività era partita senza nemmeno una comunicazione ufficiale di apertura, mentre nell’altro mancava la nomina di un responsabile tecnico, figura obbligatoria per legge.

Per entrambe le strutture è scattata la sospensione immediata dell’attività, oltre a sanzioni e denunce a carico delle rispettive rappresentanti legali.

