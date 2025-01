Blitz nel Parco di Monte Mario: sgomberato insediamento abusivo, due denunce

Nuovo intervento da parte dei caschi bianchi contro l’abusivismo urbano.

Nella giornata di ieri mercoledì 29 gennaio, tra i sentieri nascosti del Parco di Monte Mario, la Polizia Locale ha scovato un insediamento abusivo e ha riportato la legalità in una delle aree verdi più suggestive della Capitale.

L’operazione, condotta dalle pattuglie del I Gruppo Prati e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, ha portato all’identificazione di due uomini di nazionalità rumena, rispettivamente di 35 e 40 anni, che avevano trasformato una zona del parco in un rifugio di fortuna. Entrambi sono stati denunciati per occupazione abusiva di area pubblica.

Ma il lavoro non è finito lì. Dopo lo sgombero, il personale e i mezzi dell’AMA sono entrati in azione per rimuovere lamiere, teli, masserizie e ripulire l’area dai rifiuti, restituendo il decoro al parco. Un intervento necessario per garantire la sicurezza e il rispetto degli spazi pubblici.

Questo blitz si inserisce in una serie di operazioni mirate a contrastare il degrado e a preservare il patrimonio ambientale di Roma.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.