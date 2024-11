Blitz straordinari sui treni e nelle stazioni: risultati dell’operazione “Alto Impatto”

Un bilancio significativo quello della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, che dal 16 al 22 novembre 2024 ha intensificato le attività di controllo e prevenzione nelle stazioni e sui convogli ferroviari della regione.

Tra identificazioni, arresti, denunce e sequestri, l’impegno delle forze dell’ordine si è tradotto in una maggiore sicurezza per viaggiatori e cittadini.

Dati della settimana: identificazioni e interventi

In soli sette giorni sono state identificate 12.067 persone, di cui 8.463 nell’ambito provinciale. Sono state arrestate 7 persone e denunciate 13 in stato di libertà.

L’attività di controllo ha visto l’impiego di 721 pattuglie, con 525 unità operative attive nelle stazioni provinciali e l’emissione di 14 contravvenzioni amministrative, di cui 12 per violazioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Operazione “Alto Impatto” a Roma Termini

L’operazione straordinaria “Alto Impatto”, condotta il 21 e 22 novembre, ha coinvolto personale della Polizia Ferroviaria e della Questura di Roma, concentrandosi sull’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini.

Sono state identificate 563 persone, con 2 arresti e 1 denuncia. Sono stati controllati decine di bagagli e bonificate le aree frequentate dall’utenza. In tutto, 38 pattuglie hanno operato congiuntamente per garantire ordine e sicurezza.

Arresti e interventi di rilievo:

16 novembre: evasione e violenza su un frate

Nella serata del 16 novembre, un pluripregiudicato in fuga dagli arresti domiciliari presso un convento di Valmontone è stato arrestato a Roma Termini. Dopo aver aggredito un frate che tentava di impedirne la fuga, l’uomo è salito su un treno regionale diretto a Roma.

Grazie alla segnalazione dei Carabinieri e alla collaborazione tra personale ferroviario e agenti Polfer, il soggetto è stato fermato e tratto in arresto all’arrivo in stazione. Il religioso aggredito è stato ricoverato con una prognosi di “trauma cranico non commotivo”.

17 novembre: furto aggravato a Tiburtina

Nella mattinata del 17 novembre, alla stazione di Roma Tiburtina, un uomo sospetto è stato arrestato per furto aggravato. Fermato con due zaini, si è scoperto che il contenuto apparteneva a due viaggiatori derubati. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

18 novembre: documento falsificato per l’espatrio

Un cittadino straniero è stato arrestato a Roma Termini per utilizzo di un passaporto tedesco falsificato. I controlli incrociati con le banche dati hanno rivelato che il documento era stato rubato in bianco nel settembre 2023.

19 novembre: furti seriali in stazione

Due persone sono state arrestate a Roma Termini per furto aggravato in concorso. Gli agenti hanno sorpreso i malviventi mentre sottraevano bagagli a ignari viaggiatori e li hanno fermati prima che riuscissero a fuggire dalla stazione.

Anche in questo caso, la refurtiva è stata recuperata e restituita.

20 novembre: cattura di un ricercato

Un uomo con un ordine di cattura emesso dalla Procura di Isernia è stato arrestato nel pomeriggio del 20 novembre presso la stazione di Roma Tiburtina. Dopo i controlli, è stato trasferito al carcere di Rebibbia.

21 novembre: furto fulmineo nell’atrio biglietteria:

Il 21 novembre, un uomo è stato arrestato a Termini dopo aver sottratto uno zaino a due giovani distratti nell’atrio biglietteria. Gli agenti, che seguivano i suoi movimenti sospetti, sono intervenuti prontamente, bloccandolo mentre tentava di fuggire.

Controlli rafforzati sui treni:

Nella giornata del 22 novembre, l’operazione “Alto Impatto” si è estesa anche ai convogli ferroviari della tratta Roma-Napoli. 307 persone sono state identificate e i controlli sui bagagli hanno puntato a prevenire furti e attività illecite.

Un impegno straordinario per la sicurezza:

La Polizia Ferroviaria del Lazio continua a dimostrare l’importanza della presenza costante e del monitoraggio capillare negli snodi ferroviari principali.

Operazioni come “Alto Impatto” e l’attenzione quotidiana al contrasto dei reati rendono le stazioni ferroviarie più sicure per tutti gli utenti.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.