Blitz tra Fidene e Nomentana: tre denunce e baraccopoli smantellate lungo i binari

Un’operazione ad ampio raggio per restituire sicurezza e decoro urbano alla periferia nord-est della Capitale.

Gli agenti della Polizia di Stato, sotto il coordinamento del Dirigente del III Distretto Fidene-Serpentara, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quadrante di via del Fosso di Sant’Agnese, estendendo le verifiche alle aree adiacenti alla rete ferroviaria e ai principali punti di aggregazione del quartiere.

L’intervento ha visto la collaborazione sinergica tra diverse forze e organismi operativi: accanto alla Polizia di Stato hanno operato gli agenti della Polizia Ferroviaria, la Polizia Locale di Roma Capitale, le squadre operanti di AMA e il personale tecnico del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il bilancio dei controlli: identificazioni, denunce e Daspo urbano

L’attività di monitoraggio capillare ha interessato in particolar modo le zone calde della linea ferroviaria, l’area di Ponte delle Valli, le sponde del Fosso di Sant’Agnese e i parcheggi della stazione Nomentana.

I numeri dell’operazione evidenziano un’incisiva azione di presidio:

27 persone identificate nel corso dei pattugliamenti;

3 ordini di allontanamento d’urgenza emessi;

9 veicoli sottoposti a verifica;

3 cittadini stranieri denunciati alla Magistratura per il reato di invasione di terreni pubblici.

Nei confronti dei tre residenti abusivi, sorpresi a ridosso degli accampamenti, sono state avviate le procedure propedeutiche all’emissione del D.A.C.U.R. (il divieto di accesso alle aree urbane).

Sanzionata inoltre l’autovettura in loro possesso per gravi inefficienze nei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva prescritto dal Codice della Strada.

Bonifiche e messa in sicurezza della rete ferroviaria

Accanto all’attività di polizia giudiziaria e prevenzione reati, l’intervento si è focalizzato sul recupero strutturale e ambientale delle aree degradate.

Nel corso del blitz sono stati smantellati diversi giacigli improvvisati e baraccopoli sorte a ridosso dei binari. Riconquistato alla legalità anche un fabbricato di pertinenza ferroviaria, già occupato illegittimamente in passato.

Gli operatori dell’AMA hanno provveduto alla rimozione e allo smaltimento di un ingente quantitativo di rifiuti accumulati, tra cui materassi, suppellettili e masserizie.

Contestualmente, i tecnici delle Ferrovie dello Stato hanno sigillato le falle della recinzione perimetrale, ripristinando le barriere danneggiate e chiudendo gli varchi abusivi per impedire future intrusioni lungo la tratta.

I controlli ad ampio raggio si sono infine estesi anche verso la zona della Cinquina e presso il centro commerciale Porta di Roma, con un piano di pattugliamento mirato a prevenire i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori dei poli commerciali.

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