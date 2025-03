Bloccato su uno scooter, in casa un deposito di stupefacenti: steward arrestato a Marino

Un semplice controllo stradale si è trasformato in un’operazione anti-droga a Marino, lungo la via Appia Nuova.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Castel Gandolfo, durante un servizio di pattuglia, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter e hanno deciso di fermarlo. Nulla di strano, all’apparenza. Ma il suo atteggiamento nervoso ha subito insospettito i militari.

L’uomo, un 37enne di origini portoghesi, non era un semplice passante: si trattava di uno steward di bordo di una compagnia aerea, apparentemente senza nulla da temere.

Tuttavia, durante il controllo, i Carabinieri hanno trovato nascosto nel suo giubbotto un piccolo frammento di hashish, circa 5 grammi. Un quantitativo minimo, ma sufficiente per spingere gli agenti ad approfondire le verifiche con una perquisizione domiciliare.

Ed è proprio all’interno della sua abitazione che è emersa la vera sorpresa. Nascosta nella cassaforte della camera da letto, i Carabinieri hanno rinvenuto una vera e propria “farmacia” della droga: circa 180 grammi di hashish, 316 grammi di marijuana, 1,5 grammi di cocaina rosa, un flacone da 50 ml di cocaina liquida, 1 grammo di MDMA e tre pillole di LSD.

Oltre agli stupefacenti, è stato trovato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 220 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Come se non bastasse, il 37enne è risultato positivo ai test tossicologici e denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. La sua patente è stata ritirata e sarà revocata secondo le nuove disposizioni del Codice della Strada.

A quel punto, per lui non c’è stato scampo: i Carabinieri lo hanno arrestato e condotto davanti al giudice del Tribunale di Velletri per il rito direttissimo.

Un epilogo inaspettato per un uomo abituato a volare tra le nuvole, ma che stavolta è atterrato direttamente in tribunale.

