Blocco del traffico Domenica 14 Gennaio 2024: Niente auto nella fascia verde

Blocco del traffico domenica 14 Gennaio 2024 a Roma. Nel prossimo fine settimana la Capitale si appresta a vivere una domenica ecologica, la terza della stagione invernale.

Lo stop del traffico privato è previsto in due fasce orarie durante la giornata ma sono previste delle deroghe.

Scatterà quindi il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella nuova Ztl “Fascia Verde” dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.

Saranno queste la fasce che verranno poi stabilite dall’imminente ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Mentre per le deroghe riguarderanno le auto benzina Euro 6, quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o benzina+metano, di categoria Euro 3 o successive) e con contrassegno disabili.

Deroghe anche per i mezzi dei servizi sharing, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

Da qui alla prossima primavera sono in programma altre due domeniche ecologiche, una al mese. Le date previste sono il 25 febbraio 2024 e il 24 marzo 2024.

L’obiettivo delle domeniche ecologiche è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e nei confronti di un uso responsabile delle fonti energetiche.

Utilizzo dei riscaldamenti:

Inoltre, sull’intero territorio comunale, tra le misure volte al contenimento delle emissioni inquinanti, restano ferme le disposizioni dell’ordinanza sindacale n.114 del 31.10.23 sull’utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico per un massimo di 11 ore giornaliere e una temperatura di non oltre i 19°C (+2°C di tolleranza).