Blocco del traffico Domenica 24 Marzo 2024 in città: orari, deroghe, chiusure e chi può circolare

Domenica 24 Marzo 2024, stop alla circolazione all’interno della fascia verde. Quinto ed ultimo blocco del traffico della stagione invernale in città. Sarà dunque una domenica ecologica, con lo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti e lo stop alla circolazione per tutti i veicoli a motore nella nuova Ztl “Fascia Verde”.

La giornata vedrà lo stop alla circolazione dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30. Il blocco servirà per ridurre l’inquinamento in città. dopo un inizio anno difficile e con molte centraline dell’Arpa che avevano segnalato problemi in diverse zone della città, Tiburtina su tutte, nelle ultime settimane la situazione è decisamente migliorata.

Come accaduto in passato, i veicoli elettrici o ibridi e quelli monofuel a metano o gpl non saranno interessati dal provvedimento così come i veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-gpl o benzina-metano) anche trasformati ma solo se marcianti a gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive.

Esenti anche i veicoli a benzina classe Euro 6, i ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive e i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive. Tutte le deroghe previste per altre categorie di veicoli sono specificate nell’ordinanza consultabile sul sito di Roma Capitale.

Anche se l’inverno sembra che quest’anno non sia mai arrivato, sull’intero territorio comunale, tra le misure volte al contenimento delle emissioni inquinanti, restano ferme le disposizioni dell’ordinanza sindacale del 31 ottobre scorso sull’utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico per un massimo di 11 ore giornaliere e una temperatura di non oltre i 19°C (+2°C di tolleranza).

