Blocco del traffico, ma l’inquinamento resta: Ecoitaliasolidale boccia la giunta Gualtieri

Manca poco alla prossima edizione delle “Domeniche Ecologiche”, in calendario per il 26 gennaio 2025, ma le polemiche non si fanno attendere.

Ecoitaliasolidale, attraverso il suo Presidente Piergiorgio Benvenuti e il vice presidente Fabio Rosati, lancia un grido d’allarme: “Le iniziative della giunta Gualtieri sono solo una goccia nel mare dei problemi ambientali della Capitale.”

Mentre si organizzano eventi di mobilità sostenibile, come “I cammini verso Roma” per il Giubileo, e si propongono forme di mobilità condivisa, la qualità dell’aria rimane pessima.

L’associazione punta il dito contro le “Domeniche Ecologiche”, definite “una vetrina più che una soluzione” per combattere l’inquinamento atmosferico.

Inquinamento fuori controllo: bloccare le auto non basta

Anche durante il blocco del traffico, i livelli di PM10, PM2.5 e biossido di azoto continuano a superare i limiti di legge, evidenziando l’inefficacia di questi provvedimenti temporanei. “È un atto simbolico che non tocca le vere radici del problema,” denuncia Ecoitaliasolidale.

Secondo l’associazione, la vera emergenza è il trasporto pubblico, che definisce “un dinosauro da rottamare”.

I mezzi ATAC a gasolio, ancora in circolazione quotidiana, contribuiscono in modo significativo all’inquinamento. “Finché Roma non avrà un sistema di trasporto moderno ed ecologico, i blocchi auto saranno solo un’illusione,” ribadiscono Benvenuti e Rosati.

Le proposte: trasformare Roma in una città sostenibile

Ecoitaliasolidale avanza proposte ambiziose per risolvere il problema alla radice e trasformare la Capitale in un modello di sostenibilità:

Rivoluzione nei trasporti: sostituire i vecchi mezzi diesel con autobus elettrici o a zero emissioni, investendo sul trasporto pubblico.

Riqualificazione energetica: migliorare l’efficienza degli edifici pubblici, spesso obsoleti e poco sostenibili.

Incentivi alla mobilità alternativa: più piste ciclabili, monopattini elettrici e veicoli green per una mobilità a basso impatto.

Stop ai gesti simbolici: destinare le risorse delle “Domeniche Ecologiche” a interventi concreti, capaci di incidere realmente sulla qualità dell’aria.

Un appello alla giunta Gualtieri

La richiesta è chiara: “Basta con le scorciatoie e le operazioni di facciata. Roma merita interventi seri e strutturali.”

Benvenuti e Rosati non risparmiano critiche all’amministrazione capitolina: “Bloccare le auto per un giorno non cambierà la realtà quotidiana dei romani. La sfida è rendere il trasporto pubblico accessibile, puntuale e rispettoso dell’ambiente.”

Mentre la Capitale continua a soffocare sotto una cappa di smog, Ecoitaliasolidale ribadisce che è tempo di trasformare le parole in fatti. “Solo politiche coraggiose e lungimiranti potranno davvero salvare l’aria di Roma e garantire un futuro più verde e vivibile.”

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.