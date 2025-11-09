Blocco del traffico, oltre 2000 controlli in un solo giorno: 233 le multe a Roma

Oltre duemila controlli in una sola giornata. È questo il bilancio dei servizi straordinari messi in campo dalla Polizia Locale di Roma Capitale per far rispettare l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri (n.152 del 6 novembre 2025), che dispone le limitazioni temporanee al traffico per contenere l’inquinamento atmosferico.

Gli agenti hanno presidiato le principali vie di accesso e uscita dalla città nelle due fasce orarie interessate dal blocco, 7:30-12:30 e 17:00-20:00, effettuando oltre 2000 verifiche su veicoli e conducenti.

Al termine dei controlli, sono 233 le violazioni accertate per circolazione non consentita e mancato rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza.

