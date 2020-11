Blooccata Metro C a poche ore dall’autobus incendiato

“A poche ore dalla sedicesima vettura dell’Atac distrutta dalle fiamme nei pressi di Piazza Irnerio, in zona Aurelio, questa settimana è iniziata con la metro C totalmente bloccata per mancanza di personale. Ciò vuol dire mancanza di programmazione e pianificazione delle risorse umane necessarie a tenere attivo un servizio essenziale. Un disagio incredibile ed inspiegabile in un’area vasta fra la Capitale sino ai Castelli Romani.”

È quanto commentano Piergiorgio Benvenuti, Coordinatore della Consulta Ambiente di Forza Italia a Roma e Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e il Prof. Fabio Rosati, Vice Presidente di Ecoitaliasolidale e Presidente del Centro Studi sulla mobilità.

“L’ennesimo episodio gravissimo accaduto nella Capitale- prosegue la nota – Dopo qualche ora il servizio sembrerebbe ripristinato, ma oltre ai disagi della prima parte della mattinata con l’utilizzo delle poche navette sostitutive si sono verificate numerosi assembramenti e da piu’ parti sono stati segnalati episodi di mancanza del rispetto delle norme dei distanziamenti antiCovid proprio all’interno dei mezzi sostitutivi.

Vi è necessità di cambiare passo e competenza nella gestione del trasporto pubblico a Roma , risorse adeguate per rinnovare il parco automezzi ormai datato e che frequentemente causano incidenti, maggiore personale in organico, ma anche, e lo diciamo come ambientalisti, vi è necessità di nuovi mezzi che garantendo la sicurezza e la puntualità per il servizio diminuendo di fatto anche l’inquinamento”.

“Un servizio efficiente per l’intera Capitale – proseguono Benvenuti e Rosati – farebbe disincentivare l’utilizzo delle auto e mezzi privati. Ricordiamo come il nostro Paese si posiziona al primo posto per quanto riguarda l’utilizzo di mezzi privati e Roma ha il record con il 57% degli spostamenti con vetture private, causando un alto livello di smog, di inefficienza della mobilità e la mancanza di rispetto per l’ambiente. Ed anche quest’oggi si è scritta l’ennesima pessima pagina per il comparto del trasporto pubblico a Roma”.