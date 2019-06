Bloomsday 2019, domenica 16 giugno a Palazzo Merulana

Per la prima volta arriva a Roma, Palazzo Merulana, ospiterà il Bloomsday 2019, un’intera giornata dedicata al grande scrittore James Joyce e alla cultura irlandese.

Evento internazionale in contemporanea con Dublino e altre capitali europee, la rassegna prevede: una maratona letteraria in cui ognuno potrà idealmente rivivere le atmosfere irlandesi leggendo un passo tratto dall’Ulisse e Gente di Dublino, degustazione di specialità della cucina celtica con Bistrot Spiriti di Vitae, e a chiusura una serata in musica con il gruppo Rise Up Singing.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.