Torna la paura dei roghi notturni nel quadrante sud-ovest della Capitale. Intorno all’una tra sabato 21 e domenica 22 novembre una violenta deflagrazione ha squarciato il silenzio di via Luigi Ronzoni, nel cuore di Monteverde, facendo sobbalzare dal sonno decine di residenti affacciatisi alle finestre davanti a una lingua di fuoco che aveva ormai aggredito cinque vetture in sosta sotto un palazzo.

Un copione già visto nelle ultime settimane a Roma e che ha immediatamente alimentato rabbia e preoccupazione tra gli abitanti della zona, pronti a rilanciare un solo timore: «È tornato il piromane».

Per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ad altri mezzi parcheggiati o alle facciate degli stabili adiacenti sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri e dalle pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli accertamenti sull’origine del rogo sono tuttora in corso e tra le ipotesi al vaglio figura la possibilità che proprio uno dei veicoli incendiati sotto l’edificio abbia innescato la forte esplosione avvertita nel rione.

L’allarme tra Monteverde e Colli Portuensi e il precedente di piazza Carlo Forlanini

L’accaduto di via Ronzoni riporta alta la tensione nell’area compresa tra Monteverde e i Colli Portuensi, già finita nel mirino a metà ottobre di una sequenza di incendi notturni di verosimile natura dolosa contro auto in strada e autorimesse, che aveva richiesto ripetuti interventi di soccorritori e forze dell’ordine.

Quella scia di episodi era iniziata alle 3 del mattino di martedì 13 ottobre in piazza Carlo Forlanini: anche allora un fragoroso boato aveva destato il vicinato, portando all’intervento congiunto di vigili del fuoco, Polizia di Stato e vigili urbani del XII Gruppo Monteverde, con un bilancio finale di due automobili incenerite e una terza seriamente danneggiata.

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