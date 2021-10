“Boccadasse” di Paolo Alberto Valenti alla Fondazione Murialdi

Giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 17,30 presso la Fondazione Murialdi in via Augusto Valenziani 10-a/11, Roma si terrà la presentazione del libro “Boccadasse” di Paolo Alberto Valenti – Edizioni Cofine, 2021 (pp. 120 con capitolo iconografico).

Intervengono

Luciano Zani (Professore di Storia contemporanea)

Vincenzo Luciani (Editore)

Anna Maria Curci (Responsabile editoriale)

Giancarlo Tartaglia (Segretario Generale della Fondazione)

Sarà presente l’autore Paolo Alberto Valenti

IL LIBRO

A partire dal nome del quartiere di Genova in cui è nato – Boccadasse (Albaro) – Paolo Alberto Valenti, giornalista, scrittore, plana sulle architetture, sui luoghi, sugli eventi e i ricordi di un’Italia rimasta nel cuore e che ha dovuto lasciare decenni fa.Nelle pagine affiorano voci e anime che s’incrociano fra il Mediterraneo e l’Atlantico, la forte presenza di una famiglia con grandi radici e le braci delle tempeste belliche – i due conflitti mondiali e quelli “non dichiarati, ma proseguiti quotidianamente” – che non hanno risparmiato nessuno. Come in controluce appaiono ricordi di amori abbaglianti, puri, che tuttavia non hanno retto al grigiore del quotidiano e all’imperfezione del tempo.

L’AUTORE – Paolo Alberto Valenti (Genova 1959) è dal 1995 journalist/producer della televisione europea Euronews a Lione (Francia). Ha scritto nel tempo per alcune delle maggiori testate quotidiane e periodiche italiane, ma anche per quotidiani elvetici e latinoamericani. Nel 2006 ha vinto il Riconoscimento Speciale della Giuria della 41a edizione dei Premi Saint-Vincent di giornalismo in qualità di fondatore dell’associazione di diritto francese ClubMediaItalie (già ClubMediaFrance), emanazione nell’area francofona europea della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Dal 2010 fa parte della Riserva Selezionata del­l’E­sercito Italiano. Nel 2014 ha pubblicato il libro Tutto il fuoco del mondo (Viaggio di un riservista in Afghanistan tra fantasmi, polvere e morte), Armando Editore.