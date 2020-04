Boccuzzi (Presidente V municipio) al punto raccolta beni di prima necessità

Abbiamo appreso dal profilo Facebook di Giovanni Boccuzzi, presidente del V Municipio di Roma, che egli si è recato in visita il 3 aprile scorso al punto di raccolta dei beni di prima necessità da distribuire alle persone bisognose, in via Baldassarre Orero (zona Largo Preneste).

“Sono giorni in cui, ancor più che in passato – dice il Presidente del V – ciascuno di noi deve dare il proprio contributo per offrire sostegno ai più vulnerabili: da questa crisi dobbiamo uscire più uniti e più solidali. Per questo invito tutti voi, amici, non solo a portare beni alimentari non deperibili negli orari in cui il punto di raccolta, ma anche a unirvi ai tanti volontari del territorio che in coordinamento con la Protezione civile si occupano di distribuire i materiali presso le abitazioni. Unitevi a questa magnifica iniziativa contattando i volontari di Nonna Roma a questa mail: nonnaromav@gmail.com .”