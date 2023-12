Bologna-Roma, Mourinho si affida al Gallo Belotti

Tutto pronto per domani (Domenica 17 dicembre 2023) dove alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo al Dall’Ara contro il Bologna per la sedicesima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano allo scontro diretto per il quarto posto (entrambe le squadre vicinissime in classifica), dopo il secondo posto nel girone di Europa League e giocherà gli spareggi, e il pareggio contro la Fiorentina in campionato.

Bologna-Roma, le ultime di formazione:

Diversi problemi di formazione per la squadra di Mourinho. Salteranno il match oltre ai soliti noti anche Zalewski e Lukaku per squalifica, Dybala e Azmoun per inforunio. Dunque attacco affidato al Gallo Belotti sostenuto dal capitano Pellegrini. Sugli esterni Kristensen a destra ed El Shaarawy a sinistra. In mezzo al campo Bove, Cristante e Paredes. In difesa tornano Mancini e N’Dicka con Llorente. In porta Rui Patricio.

Mentre Thiago Motta sogna il sorpasso affidandosi in attacco a Zirkzee. In porta l’ex Skorupski e in difesa l’altro ex Calafiori. Poca fiducia sul recupero di Orsolini.

Bologna-Roma, le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch; Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Abischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Belotti. All.: Mourinho

Bologna-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Bologna e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.