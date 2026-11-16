Bomba artigianale nella notte a San Basilio: boato in via Treia, danneggiato un portone

Un ordigno artigianale è esploso nella notte a San Basilio, nella periferia nord-est di Roma, provocando ingenti danni materiali ma fortunatamente nessun ferito. Il boato, avvertito intorno all’1.35 anche nei quartieri limitrofi, proveniva dalla parte esterna del quartiere, verso via del Casale di San Basilio, all’altezza del civico 26 di via Treia, nello stesso lotto in cui poche settimane fa era stato fatto esplodere un altro ordigno.

Danni agli stabili e indagini in corso

La deflagrazione ha danneggiato il portone d’ingresso del palazzo davanti al quale era stato piazzato l’esplosivo e ha mandato in frantumi i vetri della palazzina di fronte. Forte lo spavento tra gli abitanti della zona, che sui social hanno denunciato il clima di insicurezza sottolineando come nel mirino sia finita ancora una volta la stessa scala.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato con la Polizia Scientifica, che hanno eseguito i rilievi tecnici e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire agli autori dell’attentato.

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