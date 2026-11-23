Torna a farsi sentire nel cuore della notte il fragore delle bombe carta nella Capitale, allungando una sequenza che negli ultimi mesi ha già colpito più quadranti cittadini.

L’ultimo episodio si è verificato intorno alle ore 01:00 di, Lunedì 23 novembre, nel quartiere Casal Monastero. Dove un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti all’ingresso di una frutteria in via Ratto delle Sabine. La violenta deflagrazione ha fatto sobbalzare dal sonno decine di abitanti della zona, spingendoli a tempestare di telefonate il numero unico di emergenza 112.

L’esplosione ha danneggiato la serranda dell’esercizio ortofrutticolo e una porzione di un negozio adiacente, senza fortunatamente causare feriti; al termine delle verifiche tecniche, il locale preso di mira è stato comunque dichiarato agibile.

Sul luogo del raid sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato insieme agli esperti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi tecnici per individuare tracce ed elementi utili a risalire agli autori e al movente dell’intimidazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza