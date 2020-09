Bonafoni (Lista Zingaretti): “Bene riapertura Baraka, Centocelle non cede”

“Tra pochi giorni riaprirà il Baraka bistrot, uno dei locali incendiati nei scorsi mesi – dopo la Pecora elettrica e Cento55 – nel quartiere di Centocelle, nel Municipio V. Una notizia positiva che conferma la determinazione, più volte dimostrata, della comunità locale nel non voler cedere alla criminalità.

Il lavoro della Regione Lazio, come affermato anche dal presidente Nicola Zingaretti, va proprio in questa direzione: l’affermazione della legalità nella Capitale, attraverso strumenti come il fondo per la riapertura delle attività commerciali colpite dal crimine organizzato ed il lavoro sinergico tra Istituzioni, imprese e cittadinanza.

A Marco, gestore del Baraka, auguro in bocca al lupo per questa ripartenza con la consapevolezza che, presto, ci incontreremo di nuovo a Centocelle”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.