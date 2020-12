Bonafoni (Lista Zingaretti): “Stanziamento per tamponi a senza fissa dimora”

“Siamo molto soddisfatti nell’annunciare che, durante la discussione sul Bilancio Regionale di ieri, è stato recepito un nostro emendamento che riguarda Dottor Binario, la postazione dell’Help Center della Stazione Termini dove due eccellenze come l’Istituto San Gallicano e la cooperativa Binario 95, fanno tamponi ai senza fissa dimora e agli operatori sociali nonché ai volontari che lavorano con gli ultimissimi della nostra città.

L’emendamento accolto prevede di destinare a questa attività altri 200 mila euro che serviranno a sostenere il servizio nei prossimi mesi.

Avevamo preso un impegno su questo a novembre, in occasione della mia visita a Dottor Binario. In quell’occasione il professor Aldo Morrone, coordinatore del servizio, ci aveva chiesto aiuto per far proseguire e rafforzare un impegno che ha portato finora ad effettuare più di 1200 tamponi. Una attività condotta da medici e infermieri volontari che risponde al bisogno di cura di chi normalmente gira per i nostri quartieri come fosse un fantasma e che intercetta possibili casi di Covid (o li esclude, permettendo ai fragili l’ingresso in un centro di accoglienza). Non solo, il servizio offerto riesce a intercettare eventuali altri bisogni, altre patologie, urgenze, consentendo uno screening fondamentale a tutta la popolazione. Abbiamo preso allora questo impegno, oggi mantenuto, perché crediamo nella medicina territoriale, anche dedicata a chi vive in strada. Una città, infatti, si risolleva a partire da chi sta all’ultimo gradino della scala. Soprattutto durante una pandemia”.

Lo dichiara in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio Marta Bonafoni.