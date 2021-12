Bonessio: “Al X municipio chiesta l’assegnazione di 7 edifici sottratti alle Mafie”

“Impegno non mantenuto dalla passata Amministrazione Comunale, oggi viene istituito il ‘Forum cittadino’, organismo che permetterà di utilizzare al meglio i beni sottratti alle mafie. L’Assemblea Capitolina ha approvato la deliberazione con cui si attiva un luogo dove accogliere proposte e contributi della società civile e della comunità cittadina per la gestione e la valorizzazione dei beni confiscati di Roma Capitale.

Così in una nota il Consigliere Comunale di Europa Verde Nando Bonessio, che ha così proseguito.

La criminalità organizzata si combatte con l’azione delle forze dell’ordine e nei tribunali. Ma anche gli Enti Locali debbono fare la loro parte, con una presenza attiva sui territori. La messa a disposizione della comunità dei beni oggetto di confisca testimonia questa presenza. Per questo non posso che apprezzare l’istituzione del ‘Forum cittadino’, uno strumento fondamentale per utilizzare al meglio i beni sequestrati alla criminalità organizzata.

Ma su questo tema Europa Verde è già attiva: l’assessore al Patrimonio del Municipio X, Guglielmo Calcerano, ha richiesto tutti e sette gli immobili attualmente disponibili ricadenti nella propria area di competenza per l’assegnazione a progetti che perseguono fini di alto profilo sociale e civile.

‘Sono soddisfatto di poter comunicare che il Municipio X ha tempestivamente completato l’iter di competenza ai fini dell’assegnazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata – dichiara l’Assessore Calcerano –. Questo anche grazie all’impegno delle assessore Denise Lancia e Angela Mastrantoni, che in poco tempo hanno predisposto i progetti necessari per il loro utilizzo. Ora, per il tramite di Roma Capitale abbiamo richiesto all’ANBSC e alla Prefettura di poter gestire a beneficio del territorio 3 plessi immobiliari siti all’Infernetto, che confidiamo possano accogliere percorsi di giustizia riparativa per minori e giovani adulti, un centro di assistenza per persone interessate da Alzheimer, e una casa delle associazioni”.