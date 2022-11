Bonessio: Commissione Sport e Bilancio approvano la delibera per riduzione del 90% dei canoni gennaio-marzo 22 dei Centri Sportivi Municipali

“Approvata all’unanimità sia dalla Commissione Sport che dalla Commissione Bilancio la proposta di deliberazione sulla riduzione del 90% dei canoni per le mensilità gennaio – febbraio – marzo 2022 relativamente ai diritti d’uso delle strutture sportive scolastiche corrisposti dalle Associazioni e dalle Società Sportive affidatarie dei Centri Sportivi Municipali. Il risultato raggiunto nel corso della riunione congiunta di questa mattina consente di dare seguito ad una parte degli impegni assunti durante la campagna elettorale da tutti i candidati a sindaco e registra l’adesione di tutti i consiglieri, indipendentemente dai ruoli di maggioranza e opposizione e dall’appartenenza politica. La proposta di deliberazione è frutto di un lungo lavoro svolto in questi mesi insieme ai componenti della Commissione Sport che ha portato a individuare regole certe, ma soprattutto una procedura snella e di facile applicazione per gli Uffici, al fine di consentire alle associazioni sportive affidatarie dei Centri Sportivi Municipali di vedersi accreditati in breve tempo i contributi a rimborso di quanto già versato. Questo è un atto con cui l’Amministrazione riconosce l’alto valore educativo e sociale dell’associazionismo sportivo e che porta un minimo di sostegno ad un settore molto provato dai due anni di pandemia, in cui si è registrato un drastico calo delle iscrizioni alle attività sportive, e che ora a causa dell’aumento generalizzato dei costi della vita porterà ulteriormente le famiglie di ragazzi minori e i cittadini a rinunciare alla pratica di attività ludiche e ricreative. Adesso è necessario non perdere ulteriore tempo e per questo ho chiesto a tutte le forze politiche di consentire che la proposta di deliberazione venga iscritta e approvata con urgenza all’ordine dei lavori dell’Assemblea Capitolina”.

Così in una nota Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport.