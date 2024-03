Bonessio: congratulazioni agli atleti del Team Italia Fisdir per i successi ottenuti ai Trisome Games

“Come Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale voglio congratularmi con il Team Italia Fisdir per l’eccellente risultato ottenuto ai Trisome Games di Antalya, i Giochi Olimpici dedicati alle atlete e agli atleti con Trisomia 21, dove gli azzurri hanno conquistato ben 65 medaglie”.

Così, in una nota, il consigliere e presidente della Commissione Sport di Roma Capitale Nando Bonessio.

“Ottimo risultato nella 4×100 di atletica su pista all’aperto – prosegue la nota – per il quartetto composto, tra gli altri, dall’atleta romano Tiziano Capitani e congratulazioni anche alla Nazionale di Basket con Sindrome di Down che ha trionfato conquistando l’oro. Mi auguro di poter invitare quanto prima tutte le atlete e gli atleti romani, che hanno preso parte a questa competizione, nell’Aula Giulio Cesare per festeggiare e celebrare in uno dei luoghi simbolo più prestigiosi e rappresentativi di Palazzo Senatorio gli straordinari successi che ci rendono fieri e orgogliosi dei nostri ragazzi”.

