Bonessio, Europa Verde: “Nasce lo sportello per l’efficientamento energetico in ogni Municipio’’

“In ogni Municipio nascerà uno Sportello di consulenza e snellimento delle pratiche riferito all’efficientamento energetico, così come previsto dall’applicazione degli incentivi previsti dai decreti vigenti come l’Ecobonus 110% e lo sconto in fattura del 65% per i benefici del Conto Termico”

Così in una nota Nando Bonessio, consigliere comunale di Europa Verde che ha poi proseguito.

“La maggioranza che governa il Comune di Roma ha approvato un emendamento, inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione Economica, che prevede il finanziamento con 750.000€ per ognuno dei prossimi tre anni di questo importante strumento che deve accompagnare la transizione ecologica nella città di Roma. E il Parlamento, con l’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio, ha esteso la validità degli incentivi rivolti al settore delle rinnovabili. In particolare, per i condomini il Bonus 110% è stato prorogato a tutto il 2023. È necessario che Roma non perda questa occasione e faccia la propria parte per raggiungere gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per la sostenibilità ambientale adottati dall’ONU. Entro il 2030 le emissioni di CO2 dovranno essere ridotte del 55%.

Vi è inoltre da sottolineare anche il formidabile supporto all’occupazione che l’applicazione di questi incentivi per l’efficientamento energetico sta dando. Solo nella città di Roma si contano oltre 30.000 nuovi posti di lavoro – conclude Bonessio –. La coalizione che amministra la Capitale, guidata dal Sindaco Gualtieri, ha deciso di affrontare con atti concreti il problema della transizione ecologica e l’atto approvato oggi in consiglio comunale va esattamente in questa direzione.”