Boom di visitatori nei Musei Civici, per la prima domenica del mese

Sono stati complessivamente 37.336 i visitatori dei Musei Civici di Roma ieri, in occasione della prima domenica del mese a ingresso gratuito. La tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città ha registrato un picco di 4.612 ingressi ai Musei Capitolini, 4.199 ai Musei di Villa Torlonia, 3.100 alla Centrale Montemartini, 2.936 ai Mercati di Traiano, 2.275 a Palazzo Braschi dove sono in corso le mostre “Ukiyoe” (2.190 ingressi) e “Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della democrazia”, 2.490 al Museo di Roma in Trastevere, che ospita la mostra su Rino Gaetano ieri visitabile gratuitamente. Sempre ieri sono stati 1.530 i visitatori del nuovo Museo della Forma Urbis e 1.238 quelli dell’Area Sacra di largo Argentina.

“Il successo di visitatori ieri per i Musei civici di Roma conferma la bontà dell’iniziativa di fruizione libera dell’offerta culturale del nostro Sistema dei Musei con le domeniche a ingresso gratuito. Molto visitate anche le mostre in corso presso i nostri spazi museali, sia quelle a ingresso gratuito sia le altre a pagamento, con ingresso ridotto per i possessori della MIC Card, che hanno tutte registrato numeri positivi. Roma si conferma città inclusiva attraverso un’idea di cultura aperta e accessibile che permette di vivere appieno il suo patrimonio culturale e archeologico”, commenta l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

“L’insieme di collezioni permanenti ed esposizioni temporanee, caratterizzate da una grande diversità, rende unico il patrimonio culturale dei musei civici di Roma Capitale. In questi mesi abbiamo lavorato a un’offerta culturale pensata per andare incontro a tutti i pubblici e a interessi differenti: dalle importanti aperture di nuove aree archeologiche a mostre di arte classica come “Fidia” ai Musei Capitolini o di arte moderna dal respiro internazionale come “Ukiyoe” sul Giappone, a esposizioni che documentano la nostra storia contemporanea, come quella dedicata a Giacomo Matteotti a Palazzo Braschi o a Rino Gaetano al Museo di Roma In Trastevere”, dichiara Claudio Parisi Presicce, Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali.

Questi i musei civici aperti ieri in occasione della gratuità: Musei Capitolini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Serra Moresca di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura, Villa di Massenzio.

L’iniziativa è stata promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

