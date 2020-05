Bordoni-Picca (Lega): No alla pedonalizzazione, un progetto ammazza-estate per Ostia

“Se il progetto dei 5 stelle prenderà forma non ci sarà speranza per l’estate romana. La Lega si schiera per dire un chiaro e tondo No alla pedonalizzazione, la chiusura del litorale è una fesseria che danneggerebbe tutti, turisti e abitanti di Ostia.

“ Chiudere dalla rotatoria di via Cristoforo Colombo al lungomare Sangallo, dove verrà realizzata anche la solita immancabile ciclabile, è un errore. Un progetto ammazza-estate che manca di visione e sensibilità per il territorio” dichiarano in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni e la consigliera municipale Monica Picca (Municipio X) della Lega per Salvini Premier.

“Sbaglia chi pensa che gli accessi al mare si possano controllare o fermare in questo modo, l’intera operazione è basata sulla speranza che l’affluenza sarà dirottata sui fantomatici eventi culturali dell’estate romana. La situazione richiede capacità di governo del territorio che vanno ben oltre da quanto messo in campo finora”.