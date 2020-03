Borgo don Bosco, via Prenestina: cancelli chiusi, ma ferve “attività virtuale”

In questi giorni, anche se i cancelli del Borgo don Bosco di via Prenestina 468 sono chiusiper le abituali attività, il Borgo non si ferma e cerca di stare vicino ai ragazzi e alle loro famiglie in vari diversi modi.

Ogni sera alle ore 17.30 si può ascoltare il consueto messaggio della “Buonanotte salesiana” in diretta Facebook e Instagram (Facebook: Oratorio “Borgo Ragazzi don Bosco”; Instagram: oratorioborgodonbosco). Anche i gruppi formativi dell’oratorio continuano la loro attività in modo virtuale.

Insieme all’associazione Rimettere le Ali APS prosegue il lavoro di sostegno con le famiglie affidatarie tramite colloqui via Skype. Così anche per l’opera di sensibilizzazione e informazione all’affido, sempre utilizzando i canali social e i colloqui sui canali informatici.

Per il progetto “Dare di Più a chi ha avuto di meno”, in collaborazione con l’impresa sociale “Con i Bambini” portato avanti da Skolé e lo sportello psicopedagogico, non potendo proseguire i percorsi con ragazzi e genitori, ha a disposizione il numero di cellulare SOS 374 4204632 per rispondere a chiamate riguardo le difficoltà con i figli e essere di supporto anche a chi gestisce con difficoltà questa chiusura in casa.

Contemporaneamente attraverso gli educatori del progetto prosegue il supporto allo studio in collegamento con la “cabina di regia” dell’istituto comprensivo Largo Cocconi e la scuola media Pirotta per sostenere i ragazzi che hanno più bisogno di aiuto. Anche questo si può fare con l’ausilio del cellulare e i ragazzi si sentono meno soli.

La Comunità Semiresidenziale segue i ragazzi a distanza invitandoli per la merenda virtuale su Facebook party e proseguendo le partite di UNO e degli altri giochi da tavolo preferiti con le applicazioni in formato elettronico.

I ragazzi del centro diurno sono contattati singolarmente e si propone loro di proseguire i corsi di alfabetizzazione, di licenza media, di ristorazione, giardinaggio e trattamento mani e capelli per ora seguendo i canali YOU TUBE dedicati a questi mestieri e provando a fare qualcosa a casa.

Per i ragazzi del Centro di Formazione Professionale, come tutti gli altri rimasti a casa senza scuola e senza stage, i formatori, utilizzando piattaforme dedicate, stanno approntando lezioni online che li tengono uniti e “sul pezzo”.

Infine, come indicato dalla Diocesi di Roma, la chiesa rimarrà aperta tutti i giorni dalla 16.00 alle 19.00 per la preghiera personale.

“Insomma – concludono gli operatori del Borgo – siamo apparentemente ‘chiusi’ ma in piena attività perché lo sono i nostri ragazzi e le loro vite! Alla fine di questa emergenza sarà importante aver imparato che nella vita ogni cosa può divenire una esperienza di crescita e ogni giornata è da vivere al meglio così come si presenta. In ogni occasione, con un po’ di creatività ed entusiasmo e insieme possiamo andare lontano come ci ha insegnato don Bosco!”

A. G.