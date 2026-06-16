Borsa schermata in alluminio per rubare grandi griffe a “Roma Est”: arrestati due pluripregiudicati

Avevano studiato nei minimi dettagli lo stratagemma per svaligiare i negozi di alta moda del centro commerciale “Roma Est”, ma l’intuito del personale di sicurezza e il tempestivo arrivo dei caschi bianchi hanno mandato a monte il piano.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno 2026, gli agenti dell’Unità Sicurezza Pubblica ed Emergenziale della Polizia Locale di Roma Capitale hanno tratto in arresto due uomini con l’accusa di furto aggravato.

I due malviventi – cittadini peruviani di 46 e 27 anni – si muovevano con fare sospetto tra gli scaffali di un noto e prestigioso punto vendita di abbigliamento, attirando l’attenzione della vigilanza interna che ha subito allertato il comando di via della Consolazione.

La Borsa “Schermata” e il Blitz degli Agenti Civetta

Per non farsi scoprire e confondersi tra la folla dello shopping, gli agenti della Polizia Locale sono entrati in azione in abiti civili.

Appostati tra i clienti, hanno avviato un servizio di osservazione discreta, cogliendo i ladri nell’esatto momento della compilazione del bottino.

Grazie alla gabbia di Faraday artigianale ricreata con i fogli di alluminio, i due pensavano di poter superare i varchi d’uscita in totale serenità.

Il blitz fulmineo degli operatori ha però interrotto la loro fuga: i peruviani sono stati bloccati e la refurtiva, del valore commerciale di diverse centinaia di euro, è stata interamente recuperata e riconsegnata ai responsabili del negozio.

Il Caso del Recidivo “Seriale”

A lasciare sbalorditi gli investigatori è stata la posizione del più giovane dei due complici, il 27enne. Il ragazzo era stato infatti già arrestato per un reato identico poco più di una settimana fa.

In quella sede il Giudice aveva concesso la scarcerazione applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; una prescrizione violata nel pomeriggio di oggi per tornare a colpire nel polo commerciale di Roma Est.

I due arrestati sono stati trattenuti all’interno delle camere di sicurezza del corpo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che si terrà nelle prossime ore presso le aule del Tribunale di Roma di piazzale Clodio.

IL VIDEO

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