Borse di studio comunali per studenti scuole superiori, fino al 30 giugno le domande online

Si possono presentare fino al 30 giugno 2022, esclusivamente online, le domande per ottenere le borse di studio in favore di studentesse e studenti residenti nel territorio di Roma Capitale, frequentanti nell’anno scolastico 2021-22 una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, o un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Per ottenere le borse di studio è necessario avere un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 15.748,78.

Tutti gli elementi, e il link per fare domanda, nelle pagine del Dipartimento Scuola.